Лукашенко поздравил президента Индии с Днем республики

Президент Белоруссии также выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства двух стран

МИНСК, 26 января. /ТАСС/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил президента Индии Драупади Мурму с национальным праздником - Днем республики, отметив, что рассчитывает на скорую встречу в Минске или Нью-Дели для укрепления взаимодействия с Индией до уровня стратегического партнерства. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Буду рад встретиться с вами в скором времени в Минске или Нью-Дели для обсуждения практических шагов расширения сотрудничества", - отметил президент. По его словам, белорусская сторона заинтересована в дальнейшем укреплении взаимодействия с Индией "до уровня стратегического партнерства" и готова к реализации совместных проектов в различных отраслях: машиностроении, электротранспорте, фармацевтике, сельском хозяйстве и технике, науке, образовании и культуре.

"В Беларуси с большим интересом наблюдают за системными преобразованиями и успехами вашей прекрасной страны в сферах цифровой экономики, космических исследований, городской инфраструктуры и зеленой энергетики", - говорится в поздравлении. Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона высоко ценит значительный вклад индийского государства в обеспечение международной безопасности, устойчивого развития, преодоление глобальных вызовов, а также конструктивную позицию по вопросам глобальной и региональной повесток дня на площадках международных организаций и объединений.

Ранее Лукашенко поручил правительству активизировать сотрудничество с Индией, по его словам, в отношениях с этой страной наблюдается деградация.