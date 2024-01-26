Император Японии открыл регулярную сессию парламента

Она продлится 150 дней, за это время на рассмотрение будет вынесено 58 законопроектов

ТОКИО, 26 января. /ТАСС/. Император Японии Нарухито открыл очередную сессию парламента Японии, которая проходит на фоне продолжающегося скандала вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

"Парламент работает во благо стабилизации и улучшения жизни людей. Я рад, что Япония на протяжении многих лет продолжает свои неустанные усилия ради мира и процветания во всем мире", - сказал он в своем выступлении на торжественной церемонии открытия. В общей сложности в ходе нее планируется внести на рассмотрение 58 законопроектов, в том числе о системе допусков к чувствительной с точки зрения экономической безопасности информации.

Ключевым вопросом обсуждения в ходе дебатов станет обеспечение работ по восстановлению в районах, пострадавших от серии мощных землетрясений в префектуре Исикава. Оппозиция, как ожидается, воспользуется возможностью потребовать ответов от правительства и усилит давление по вопросу о политических фондах. Этой теме, в частности, будут посвящены прения в ключевых бюджетных комитетах обеих палат парламента 29 января.

Традиционная речь премьер-министра, в отличие от привычного регламента, запланирована не на день открытия, а на 30 января. Помимо главы правительства Фумио Кисиды, с программными речами выступят, как ожидается, глава МИД Ёко Камикава, министр финансов Сюнъити Судзуки и министр по восстановлению экономики Ёситака Синдо.

"Люди уделяют нам, ЛДП, пристальное внимание из-за вопросов политики и денег. Мы будем двигаться вперед. Мы должны твердо противостоять наиболее важным проблемам, и я хочу подойти к сессии парламента с твердой решимостью, что будущее Японии зависит от усилий ЛДП", - приводит слова Кисиды телеканал NHK.

Регулярная сессия парламента Японии продлится 150 дней и завершится 23 июня, если не будет принято решение о продлении ее работы. Помимо нее в Японии обычно проводятся несколько внеочередных сессий, сроки которых согласовываются правительством и партиями. Они проводятся в том числе с целью принятия дополнительного бюджета.