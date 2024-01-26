Южная Корея будет наращивать сотрудничество с США и Японией в ответ на сближение РФ и КНДР

В МИД Республики Корея назвали укрепление обороноспособности в ответ на угрозы и провокации КНДР естественной мерой по защите населения

СЕУЛ, 26 января. /ТАСС/. Республика Корея вынуждена наращивать взаимодействие с США и Японией в ответ на сотрудничество РФ и КНДР. Об этом заявили корреспонденту ТАСС в Министерстве иностранных дел Республики Корея на просьбу прокомментировать заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

24 января глава внешнеполитического ведомства РФ заявил, что США, Республика Корея и Япония сколачивают военный блок, который наращивает военную активность и проводит беспрецедентные по масштабу учения. По его словам, цель этих учений - подготовка к войне. Такую же характеристику американо-южнокорейские маневры обычно получают от КНДР.

"Укрепление обороноспособности в ответ на угрозы и провокации Северной Кореи - естественная мера по защите нашего населения. Чем [дольше] продолжится военное сотрудничество России и Северной Кореи, тем больше станет необходимость в сотрудничестве в сфере безопасности между Республикой Корея, США и Японией", - сказали в пресс-службе ведомства. В МИД РФ неоднократно опровергали утверждения о незаконном военно-техническом сотрудничестве Москвы и Пхеньяна.

В остальном они повторили слова официального представителя своего министерства Лим Су Сока. 25 января он утверждал, что власти КНДР с помощью ложных утверждений перекладывают ответственность на внешних игроков за проведение ядерной программы. По его словам, Пхеньян следует собственному графику разработок ядерного оружия и ракет. В МИД Республики Корея повторили, что Сеул открыт к диалогу с Севером без условий, призвали Пхеньян к денуклеаризации.

В то же время южнокорейские дипломаты не прокомментировали крушение самолета Ил-76 ВКС России. ВСУ 24 января сбили над территорией Белгородской области российский военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских пленных для обмена. На борту находились 74 человека, включая 65 украинских военных, все они погибли. В Минобороны РФ назвали произошедшее терактом.

Новый южнокорейский министр иностранных дел Чо Тхэ Ёль еще в статусе кандидата на этот пост 8 января на слушаниях в парламенте заявил, что Сеул укрепляет отношения с США и Японией в ответ на рост сотрудничества КНДР, Китая и России, а не наоборот.