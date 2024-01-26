Ельцин заявлял Клинтону, что РФ должна первой среди некоторых стран вступить в НАТО

Согласно рассекреченным документам правительства США, обнародованных National Security Archive, бывший президент России также отметил, что на самом деле страна еще не готова вступить в альянс

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Бывший президент России Борис Ельцин на встрече с американским коллегой Биллом Клинтоном в начале 1994 года высказывался за то, чтобы РФ первой среди некоторых европейских стран вступила в НАТО в случае расширения Североатлантического альянса. Это следует из рассекреченных документов правительства США, обнародованных в четверг американской общественной исследовательской организацией National Security Archive при столичном Университете имени Джорджа Вашингтона.

Как утверждается в сообщении посольства США в Москве, направленном в Вашингтон, Ельцин во время ужина с Клинтоном в Ново-Огареве в январе назвал отношения США и России "самыми важными в мире" с точки зрения стабильности и безопасности. Он якобы заявил: "Мы, конечно, согласны с вами по НАТО. Россия должна быть первой страной, которая вступит в НАТО. Затем могут вступить другие страны Центральной и Восточной Европы. Должен быть своего рода картель США, России и европейцев, чтобы содействовать обеспечению и укреплению международной безопасности".

Согласно документу, Ельцин добавил: "На самом деле Россия еще не готова вступить в НАТО". Он тогда якобы отметил, что РФ следует сначала подумать о возможной реакции на такой шаг, в том числе со стороны Китая.

Клинтон, как говорится в сообщении, ответил, что вся Европа может "жить в мире". Он также заявил: "Мы все сообща работаем над тем, чтобы приблизить время, когда мы все будем считать нападение на одного из нас нападением на всех нас". Вместе с тем Клинтон в своем ответе не упомянул возможность вступления России в НАТО.

Как следует из документа, над подготовкой данного отчета для Белого дома и Госдепартамента работал Томас Пикеринг, который в то время был послом США в РФ.