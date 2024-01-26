Экс-разведчица назвала спутники-шпионы главной слабостью Пентагона

Ребекка Коффлер привела оценку экс-главы Стратегического командования США, по словам которого в крупном конфликте группа американских спутников-шпионов превратится в "большие, жирные, сочные мишени"

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Российские и китайские военные стратеги полагают, что разведывательные спутники США - это главная уязвимость Пентагона. С таким утверждением выступила бывшая сотрудница американской разведки Ребекка Коффлер в материале для американского телеканала Fox News.

"Китайские и российские военные стратеги почти четверть века наблюдали за тактикой американских военных в зонах конфликтов в Косово, Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии. Они узнали, что превосходящий космический потенциал Америки в то же время является и ее "ахиллесовой пятой" из-за почти полной зависимости американских военных от него", - сказала она.

Коффлер также привела оценку бывшего главы Стратегического командования США генерала Джона Хайтена, который якобы заявил, что в случае начала крупного вооруженного конфликта с США группа американских спутников-шпионов превратится в "большие, жирные, сочные мишени" для РФ и КНР.