NYT: в США не исключают скорого военного конфликта между КНДР и Южной Кореей

По информации сотрудников администрации США, лидер КНДР Ким Чен Ын якобы "может предпринять военные действия против Южной Кореи в ближайшие месяцы" на фоне перехода ко все более враждебной риторике по отношению к Сеулу

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Вашингтон допускает, что между КНДР и Южной Кореей могут "в ближайшие месяцы" произойти боевые действия. С таким утверждением выступила американская газета The New York Times со ссылкой на сотрудников администрации США.

По их информации, лидер КНДР Ким Чен Ын якобы "может предпринять военные действия против Южной Кореи в ближайшие месяцы" на фоне перехода ко все более враждебной риторике по отношению к Сеулу. Анализ действий северокорейского лидера, проведенный в Вашингтоне, указывает на то, что его высказывания "необходимо воспринимать всерьез". В то же время американские эксперты "не видят явного риска" начала полномасштабного военного конфликта на Корейском полуострове "в самой ближайшей перспективе".

Ранее ряд жителей и активистов из южнокорейских уездов, граничащих с КНДР, на встрече с иностранными журналистами в Сеуле выразили обеспокоенность ростом напряженности в отношениях Южной Кореи и КНДР. Они также призвали запретить распространение листовок через границу и вернуться к межкорейскому соглашению о снижении напряженности. По мнению ряда южнокорейских исследователей, из-за отказа от соглашения в военной сфере возрос риск возникновения непреднамеренных столкновений.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) 19 января сообщило, что Пхеньян испытал подводную систему ядерного оружия "Хэиль-5-23" в ответ на учения США, Южной Кореи и Японии. Ранее КНДР уже испытывала аппараты типа "Хэиль". После одного из таких испытаний государственное радио "Голос Кореи" сообщило, что оружие может устроить "радиоактивное цунами" для уничтожения группировок кораблей и портов противника. Американо-южнокорейские учения в Пхеньяне считают "репетицией войны" с КНДР.