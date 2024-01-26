26 января, 06:38
Ситуация на Корейском полуострове

NYT: в США не исключают скорого военного конфликта между КНДР и Южной Кореей

AP Photo/ Ahn Young-joon
© AP Photo/ Ahn Young-joon

По информации сотрудников администрации США, лидер КНДР Ким Чен Ын якобы "может предпринять военные действия против Южной Кореи в ближайшие месяцы" на фоне перехода ко все более враждебной риторике по отношению к Сеулу

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Вашингтон допускает, что между КНДР и Южной Кореей могут "в ближайшие месяцы" произойти боевые действия. С таким утверждением выступила американская газета The New York Times со ссылкой на сотрудников администрации США.

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По их информации, лидер КНДР Ким Чен Ын якобы "может предпринять военные действия против Южной Кореи в ближайшие месяцы" на фоне перехода ко все более враждебной риторике по отношению к Сеулу. Анализ действий северокорейского лидера, проведенный в Вашингтоне, указывает на то, что его высказывания "необходимо воспринимать всерьез". В то же время американские эксперты "не видят явного риска" начала полномасштабного военного конфликта на Корейском полуострове "в самой ближайшей перспективе".

Ранее ряд жителей и активистов из южнокорейских уездов, граничащих с КНДР, на встрече с иностранными журналистами в Сеуле выразили обеспокоенность ростом напряженности в отношениях Южной Кореи и КНДР. Они также призвали запретить распространение листовок через границу и вернуться к межкорейскому соглашению о снижении напряженности. По мнению ряда южнокорейских исследователей, из-за отказа от соглашения в военной сфере возрос риск возникновения непреднамеренных столкновений.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) 19 января сообщило, что Пхеньян испытал подводную систему ядерного оружия "Хэиль-5-23" в ответ на учения США, Южной Кореи и Японии. Ранее КНДР уже испытывала аппараты типа "Хэиль". После одного из таких испытаний государственное радио "Голос Кореи" сообщило, что оружие может устроить "радиоактивное цунами" для уничтожения группировок кораблей и портов противника. Американо-южнокорейские учения в Пхеньяне считают "репетицией войны" с КНДР. 

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