Митинги в защиту прав аборигенов прошли в День Австралии в крупнейших городах страны

Признание австралийского континента "землей аборигенов" было главным требованием митингующих

СИДНЕЙ, 26 января. /ТАСС/. Традиционные митинги и марши в защиту прав аборигенов и жителей островов Торресова пролива прошли в крупнейших городах страны в День Австралии. Как сообщили в полиции штата Виктория, наиболее многочисленными стали акции, состоявшиеся в Мельбурне и Брисбене.

В марше и митинге, прошедшем на главной площади города, по оценкам полиции, приняли участие "несколько тысяч человек" из-за чего правоохранительным органам пришлось перекрыть часть городских улиц и частично остановить движение в центре мегаполиса, однако, как подчеркнули в ведомстве, акция прошла спокойно и о каких-либо инцидентах сообщений не поступало.

Главным требованием митингующих было признание австралийского континента "землей аборигенов". Многие участники акции надели одежду в цветах черно-красно-желтого флага аборигенов и держали плакаты с надписью "Австралия всегда была, есть и будет землей аборигенов", "Справедливость немедленно!" и "Отмените колонизацию!". В ходе митинга также звучали требования остановить войну в секторе Газа и прекратить поставки оружия Израилю и многие выступавшие проводили параллели между "насильственной колонизацией Австралии и изгнанием аборигенов с их земель и военными действиями в Палестине, чьи граждане также вынуждены под страхом смерти покидать свои дома".

Чуть меньшая по масштабу акция в защиту прав аборигенов прошла в административном центре штата Квинсленд Брисбене. Протестующие прошли по главным улицам центрального делового квартала города и провели митинг в парке Масгрейв, призывая к справедливости по отношению к коренным жителям австралийского континента. Здесь к протесту также присоединились сторонники местной общественной организации "Справедливость для Палестины". Они пришли на мероприятие с палестинскими флагами и лозунгами в защиту палестинского народа.

Также сообщается о проведении менее массовых акций в Сиднее, Канберре, Аделаиде, Перте, Дарвине и Хобарте. Во всех городах митингующие призывали отменить празднование Дня Австралии или перенести его, поскольку для коренных народов континента это "день вторжения", и он не символизирует "ничего, кроме скорби".

26 января - государственный праздник и выходной день во всех штатах и территориях Австралии. 26 января 1788 года на первых кораблях британского королевского флота, причаливших к австралийскому берегу, прибыли около полутора тысяч человек - осужденные, матросы торговых кораблей, военные и их семьи. В этот день глава флотилии Артур Филлип водрузил флаг Соединенного Королевства над новыми землями и основал колонию Новый Альбион, позднее переименованную в Сидней. С 1789 года австралийские поселенцы отмечали 26 января как День первой высадки или День основания, и только в 1935 году во всех штатах страны его приняли под новым и окончательным названием - День Австралии.