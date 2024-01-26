FT: переговоры о заложниках в тупике из-за отказа Израиля от постоянного прекращения огня

По данным источника газеты, в еврейском государстве готовы обсуждать только паузу в боевых действиях

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. Переговоры между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС по вопросу освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников зашли в тупик из-за несогласия израильской стороны на постоянное прекращение огня. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их сведениям, последнее предложение Катара, выступающего посредником в переговорах, предполагало объявление "паузы в боевых действиях продолжительностью в 1 месяц, в течение которой ХАМАС в три этапа освободит оставшихся заложников в обмен на освобождение Израилем палестинских заключенных". Доха при этом рассчитывала, что это временное перемирие будет использовано для обсуждения условий постоянного прекращения огня, на котором настаивает ХАМАС. Однако "Израиль отверг [постоянное] прекращение огня, это был последний ответ израильтян Катару". Как пояснил FT израильский источник, в еврейском государстве готовы обсуждать паузу в боевых действиях, но не готовы соглашаться на их прекращение. В настоящее время, отмечает издание, посредники предпринимают попытки переубедить израильскую сторону.

21 января газета The Wall Street Journal информировала о том, что США, Египет и Катар подталкивают Израиль и ХАМАС к новой сделке по освобождению заложников. Согласно плану, сначала ХАМАС отпустит всех заложников из числа гражданских, а Израиль в ответ освободит несколько сотен палестинских заключенных, выведет свои силы из городов сектора Газа, обеспечит свободу передвижения в анклаве и разрешит увеличить вдвое объем поставок гуманитарной помощи. Вторая часть сделки предусматривает освобождение ХАМАС израильских женщин-военнослужащих в обмен на палестинских заключенных. Третья часть плана подразумевает освобождение израильских военных, в обмен на это Армия обороны Израиля должна будет вывести часть своих сил из сектора.

Конфликт на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в Газе, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагали, что в обмен на каждого отпущенного заложника из числа женщин и детей Израиль освободит из тюрем трех палестинских женщин и детей. Стороны несколько раз продлевали режим прекращения огня, однако утром 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. 5 декабря член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявил, что радикалы не отпустят остальных заложников, пока Израиль не прекратит полностью боевые действия в Газе.