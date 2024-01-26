Тхависин и Салливан обсудили сотрудничество в области обороны и безопасности

Таиланд и США подтвердили намерение и "далее укреплять стратегический альянс и партнерство"

БАНГКОК, 26 января. /ТАСС/. Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудили в Бангкоке развитие сотрудничества между странами в области обороны и безопасности, а также вопросы расширения торговли и привлечения инвестиций. Об этом сообщил таиландский МИД.

Салливан также провел встречу с вице-премьером и главой МИД королевства Панпри Пхиттхануконом. "В ходе обсуждений обе стороны подтвердили приверженность давнему союзу между двумя странами, основанному на общих ценностях демократии, безопасности и прав человека. Затем они обсудили пути дальнейшего укрепления партнерства, как на двустороннем, так и на региональном уровнях в различных областях, начиная от сотрудничества в области обороны, кибербезопасности и новых технологий, перехода к экологически чистой энергетике и заканчивая содействием расширению торговли и инвестиций", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

"Обе стороны также обменялись мнениями о текущем состоянии региональной безопасности, а также о последних ключевых событиях, включая ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке. Они также обсудили ситуацию в Мьянме и признали, что мирная, стабильная и объединенная Мьянма важна для регионального мира и стабильности. Таиландская сторона также проинформировала о гуманитарной инициативе по оказанию помощи народу Мьянмы в соответствии с планом АСЕАН "Консенсус из пяти пунктов", - подчеркнули в МИД.

Обе стороны подтвердили намерение и "далее укреплять стратегический альянс и партнерство, в том числе посредством активизации взаимодействия на высоком уровне и предстоящего Диалога по стратегическим вопросам и обороне между Таиландом и Соединенными Штатами в формате 2+2, который таиландская сторона проведет в Бангкоке в следующем месяце".