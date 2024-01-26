МИД Китая призвал прекратить бои на Украине после того, как ВСУ сбили Ил-76

В КНР выразили надежду, что Москва и Киев приложат усилия для политического урегулирования украинского кризиса

ПЕКИН, 26 января. /ТАСС/. Китайские власти надеются, что Москва и Киев приложат усилия для урегулирования украинского конфликта и в кратчайшие сроки прекратят боевые действия. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя новость о российском Ил-76, сбитом украинскими ВС.

"Мы надеемся, что каждая из сторон приложит усилия для политического урегулирования кризиса и что ведение огня будет прекращено в кратчайшие сроки", - подчеркнул он на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС, как китайская сторона относится к этому инциденту.

Официальный представитель также выразил надежду на деэскалацию конфликта. Он добавил, что политическое урегулирование - "единственный путь для преодоления кризисной ситуации".