ВМС Пакистана начали маневры Sea Spark 2024 в Аравийском море

Учения включают применение всех сил и средств Военно-морских сил, Агентства морской безопасности, сил специального назначения и морской пехоты

ИСЛАМАБАД, 26 января. /ТАСС/. Военно-морские силы Пакистана начали крупномасштабные маневры Sea Spark 2024 ("Морская искра 2024") в Аравийском море для оценки боеготовности и стратегических возможностей. Об этом сообщает Управление общественных связей (ISPR) министерства обороны исламской республики.

Учения включают применение всех сил и средств ВМС, Агентства морской безопасности, сил специального назначения и морской пехоты.

Планом маневров предусмотрены артиллерийские стрельбы, операции против надводных кораблей и подводных лодок условного противника, а также отработка высадки морского десанта.

Учения Sea Spark 2024 будут способствовать совершенствованию боевого взаимодействия ВМС, ВВС и сухопутных сил Пакистана в целях укрепления регионального мира и безопасности, говорится в пресс-релизе ISPR.