Главы МО Израиля и США обсудили ситуацию в Газе и на границе с Ливаном

Йоав Галант выразил признательность Вашингтону за усилия по освобождению заложников и подчеркнул важную роль американского давления в этом вопросе

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 января. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Йоав Галант обсудил по телефону со своим американским коллегой Ллойдом Остином ход наземной операции в секторе Газа и ситуацию на границе с Ливаном. Об этом сообщила пресс-служба израильского министерства обороны.

"Галант проинформировал министра обороны США о прогрессе в достижении цели по ликвидации террористической организации ХАМАС на всей территории сектора Газа, при том что основные мероприятия в настоящее время сосредоточены в районе Хан-Юниса [на юге сектора Газа]. Галант выразил признательность США за усилия по освобождению заложников [из сектора Газа] и подчеркнул важную роль давления США в этом вопросе", - говорится в сообщении.

"Стороны также обсудили продолжающуюся агрессию [со стороны шиитского движения] "Хезболлах" на северной границе Израиля", - добавили в пресс-службе.

Галант "подчеркнул, что продолжающаяся агрессия и отказ "Хезболлах" вывести свои силы из приграничной [с Израилем] зоны приводят к росту напряженности в сфере безопасности и препятствуют возможности достижения взаимопонимания, несмотря на предпочтение Израилем дипломатических каналов", - продолжили в Минобороны Израиля. Он также "поблагодарил Остина за приверженность безопасности Израиля и поддержку действий Израиля по достижению целей войны, а также <...> выразил признательность за действия США, направленные на укрепление стабильности и безопасности в регионе".