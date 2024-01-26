Французский историк отверг возможность нападения России на НАТО

Российская военная доктрина носит исключительно оборонительный характер, считает Эмманюэль Тодд

ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. Россия не планирует нападать на страны НАТО, а ее военная доктрина носит исключительно оборонительный характер. Такое мнение выразил французский историк и антрополог Эмманюэль Тодд в эфире телеканала TV5 Monde в связи с выходом его книги "Поражение Запада" (La Defaite de l'Occident).

"Агрессия, нападение России на Запад полностью исключены. Российская военная доктрина является чисто оборонительной", - заявил он.

Как отметил Тодд, Россия, согласно новой военной доктрине, предусматривает использование тактического ядерного оружия в случае непосредственной угрозы для ее безопасности. Кроме того, как подчеркнул исследователь, демографический потенциал стран НАТО превышает российский.

Об Эмманюэле Тодде

Тодд - французский историк, социолог и антрополог. Центральными темами его работ являются новейшие проблемы демографии, экономическая стагнация развитых обществ, коллапс политических систем эпохи постмодерна. Одной из самых известных работ историка стала вышедшая в 1976 году его первая книга под названием "Окончательный крах", в которой он предсказал распад Советского Союза.

К настоящему времени 72-летний Тодд издал несколько десятков книг, многие из которых переведены на русский язык. Одна из них - вышедшая в 2002 году книга "После империи". В ней он предсказывал неспособность США утвердиться в качестве единственной мировой державы и предрекал им финансовый коллапс, который должен привести к потере ими экономического и политического лидерства.