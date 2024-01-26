Ван И на встрече с Салливаном в Таиланде поднимет вопрос Тайваня

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что стороны также обсудят "вопросы региональной и глобальной повестки, представляющие взаимный интерес"

ПЕКИН, 26 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел, глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном в Таиланде поднимет вопрос Тайваня. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Глава канцелярии изложит позицию Китая по китайско-американским отношениям, по вопросу Тайваня", - сообщил он на брифинге, отвечая на вопрос журналиста, который поинтересовался деталями предстоящей встречи.

Как уточнил Ван Вэньбинь, стороны также обсудят "вопросы региональной и глобальной повестки, представляющие взаимный интерес". Он отметил, что диалог между Пекином и Вашингтоном осуществляется на основе консенсуса, достигнутого между лидерами Китая и США.

Ранее МИД КНР подтвердил, что Ван И проведет в Таиланде встречу с Салливаном. По сведениям Белого дома, она состоится 26-27 января.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР.

Признавая политику "одного Китая", Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения.