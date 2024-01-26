МАГАТЭ не увидело признаков использования ядерных материалов для оружия на Украине

Глава агентства Рафаэль Гросси отметил, что работа по проверке соблюдения гарантий безопасности по всей Украине продолжается

ВЕНА, 26 января. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не увидело на Украине признаков использования ядерных материалов в военных целях. Об этом заявил глава организации Рафаэль Гросси на заседании Совета Безопасности ООН 25 января.

"Мы продолжаем работу по проверке соблюдения гарантий безопасности по всей Украине, чтобы ядерные материалы не использовались в военных целях. Агентство не увидело причин для беспокойства относительно распространения [ядерного оружия]", - сказал Гросси.

Текст его выступления был опубликован в пятницу на сайте агентства.

Год назад агентство организовало присутствие экспертов на Хмельницкой, Ровенской, Южно-Украинской и Чернобыльской атомных станциях.