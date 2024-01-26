Yonhap: США не видят признаков грядущего столкновения КНДР и Южной Кореи

Газета The New York Times ранее сообщила, что КНДР якобы может "предпринять военные действия против Южной Кореи в ближайшие месяцы" на фоне перехода ко все более враждебной риторике по отношению к Сеулу

СЕУЛ, 26 января. /ТАСС/. Власти США на данный момент не видят признаков прямой угрозы со стороны КНДР. Такой ответ получило агентство Yonhap от "представителя американского правительства" на просьбу прокомментировать утверждения газеты The New York Times.

"Несмотря на то, что мы не видим признаков прямой военной угрозы на данный момент, мы продолжим следить за рисками военных действий со стороны КНДР против Республики Корея и Японии", - ответил собеседник агентства. Он добавил, что альянс Сеула и Вашингтона при администрации Джо Байдена стал сильнее вопреки "продолжающимся провокациям" Пхеньяна.

Ранее газета The New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на источники говорилось, что КНДР якобы может "предпринять военные действия против Южной Кореи в ближайшие месяцы" на фоне перехода ко все более враждебной риторике по отношению к Сеулу. В то же время американские эксперты "не видят явного риска" начала полномасштабного военного конфликта на Корейском полуострове "в самой ближайшей перспективе".

На декабрьском пленуме руководитель народной республики Ким Чен Ын заявил, что Трудовая партия Кореи больше не считает возможным мирное объединение Корейского полуострова. В то же время он предложил указать в конституции, что территория Республики Корея "будет возвращена" в состав КНДР в случае оборонительной войны. Он добавил, что КНДР и Республика Корея окончательно стали друг для друга "враждебными государствами", в январе он выступил с инициативой конституционно закрепить за Южной Кореей статус "главного врага".

По его словам, вооруженные силы народной республики должны быть готовы подчинить Южную Корею в случае необходимости, в том числе с помощью ядерного оружия. Он несколько раз подчеркивал, что Пхеньян не собирается начинать войну, но не станет ее избегать.

В ноябре 2023 года после запуска разведывательного спутника Республика Корея отказалась от соблюдения части межкорейского соглашения о снижении военной напряженности, которое включало меры по сокращению рисков непреднамеренных столкновений. В ответ КНДР отказалась от договоренностей полностью.