МАГАТЭ заявило о "реальной угрозе" большой ядерной аварии на ЗАЭС

Глава агентства Рафаэль Гросси отметил, что такая авария имела бы "серьезные радиологические последствия"

ВЕНА, 26 января. /ТАСС/. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил 25 января на заседании Совета Безопасности ООН о "реальной угрозе" крупной ядерной аварии на Запорожской АЭС.

"Потенциальная угроза крупной ядерной аварии по-прежнему очень реальна", - сказал он.

Гросси указал, что ситуация с безопасностью остается "невероятно шаткой", такая авария имела бы "серьезные радиологические последствия".

"Несмотря на то, что объект не подвергался обстрелам в течение длительного времени, в регионе продолжаются активные военные действия, а иногда и в непосредственной близости от станции. Наши сотрудники сообщают о ракетах, пролетающих недалеко от станции, что ставит под угрозу ее физическую целостность", - отметил Гросси.

Текст его выступления был опубликован на сайте агентства.

В мае 2023 года Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать нападений на станцию или с ее территории, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для совершения атак, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, отвечающих за безопасную работу станции, а также не предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы.-