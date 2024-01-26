В Газе заявили, что число жертв в анклаве с 7 октября превысило 26 тыс.

Еще 64 487 человек пострадали

БЕЙРУТ, 26 января. /ТАСС/. Число погибших в секторе Газа с начала 7 октября 2023 года нового витка эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 26 083. Об этом сообщил Минздрав анклава в своем Telegram-канале.

Согласно его сведениям, "еще 64 487 человек пострадали". По данным ведомства, за минувшие 24 часа жертвами военных действий "в Газе стали 183 человека, еще 377 получили ранения".

В Минздраве утверждают, что множество тел погибших остается под завалами разрушенных строений и на улицах анклава, поскольку представителям местной гражданской обороны не удается до них добраться из-за бомбардировок со стороны израильских ВС.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.