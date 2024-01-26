Пленный ВСУ заявил, что в одном из их подразделений в строю осталось 3% от состава пехоты

Руслан Попов рассказал, что попал в плен после того, как получил легкое осколочное ранение, необходимую медицинскую помощь ему оказали в течение двух часов

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Порядка 3% от состава пехоты осталось в строю в одном из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом рассказал ТАСС пулеметчик из 14-й бригады ВСУ "Червона калина" Руслан Попов, взятый в плен в январе в районе Вербового.

"По состоянию: у нас небоеспособная бригада. Мы как бы разбиты, у нас очень большие потери. <...> В нашем батальоне, я слышал, что по пехоте было 3% оставшихся в строю. Пополнение привозили - 10, 15 человек раз в неделю, раз в две недели", - рассказал он.

По словам Попова, его подразделение прибыло на запорожское направление в мае 2023 года, в середине лета перешло к активным действиям, в том числе штурмовым, из-за потерь последние месяцы оно находится в обороне. "Людей уже нет где-то месяца два, туда два человека, туда два человека - просто на позиции в оборону. У нас просто людей нет, чтобы что-то делать, предпринимать. И нас не отводят на ППД (пункт постоянной дислокации - прим. ТАСС), просто держат до последнего. <...> Мы подчиняемся подразделению "Марун", оно нас просто держит. Наверное, своих людей бережет, а нас, как скот, до последнего держат, чтобы уже никого не было", - отметил Попов.

Он рассказал, что был взят в плен после того, как получил легкое осколочное ранение, необходимую медицинскую помощь ему оказали в течение двух часов. "У нас много видео показывают по поводу нас [военнослужащих ВСУ] в плену в России, что сильно избивают, убивают. <...> Я удивлен, что к нам так хорошо относятся", - добавил он.

Украинская армия с начала июня прошлого года вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за это время Киев потерял 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин. В последние месяцы на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что "контрнаступление" оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.