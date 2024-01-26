Президент Молдавии начала консультации о проведении референдума по вступлению в ЕС

Майя Санду встретилась с группой журналистов, экспертов гражданского общества и лидеров общественного мнения

КИШИНЕВ, 26 января. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду начала консультации с общественностью о проведении референдума о вступлении в ЕС вместе с предстоящими выборами главы государства.

"Президент Майя Санду встретилась с группой журналистов, экспертов гражданского общества и лидеров общественного мнения, которые приняли приглашение обсудить референдум о вступлении Молдавии в Европейский союз. Встреча стала первой из серии консультаций", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента.

В конце 2023 года Санду заявила о намерении баллотироваться на второй президентский срок и предложила парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления Молдавии в ЕС. Парламент, который контролирует правящая Партия действия и солидарности (ПДС), проголосовал за внесение в избирательный кодекс изменений, позволяющих проводить республиканский референдум в день парламентских и президентских выборов осенью 2024 года.

Оппозиционные партии и представители общественности подвергли критике намерение Санду совместить выборы с референдумом. Они обвинили ее в намерении использовать плебисцит для спасения падающей популярности главы государства и правящей партии на фоне экономического кризиса и акций протеста оппозиции. Со своей стороны Санду заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам. В Молдавии были арестованы десятки активистов разных партий, приостановлено вещание телеканалов, предоставлявших эфир оппозиции, заблокированы десятки информационных порталов.

По итогам выборов в местные органы власти в ноябре 2023 года ПДС потеряла почти треть избирателей, проголосовавших за нее в 2021 году.