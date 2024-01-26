В США обещали поддержать Тайвань вне зависимости от исхода американских выборов

Законодатель Ами Бера отметил, что до инаугурации в мае нового лидера тайваньской администрации Лая Циндэ Вашингтон ожидает от Пекина "некоторых действий", от которых Соединенные Штаты призывают КНР воздержаться

ГОНКОНГ, 26 января. /ТАСС/. Делегация законодателей США, прибывшая 24 января на Тайвань с трехдневным визитом, заявила, что Вашингтон продолжит поддерживать остров вне зависимости от результатов грядущих в этом году выборов американского президента. Об этом сообщила газета Taipei Times.

"Мы будем поддерживать [Тайвань] вне зависимости от того, кто находится в Белом доме", - приводит газета слова сопредседателя группы по делам Тайваня в Конгрессе США Марио Диас-Баларта (республиканец от штата Флорида).

Его коллега Ами Бера (демократ от штата Калифорния) отметил, что до инаугурации в мае нового лидера тайваньской администрации Лая Циндэ Вашингтон ожидает от Пекина "некоторых действий", от которых США призывают КНР воздержаться. "Мое послание Пекину таково: не делайте этого. Давайте выберем другой путь продвижения вперед, чтобы сохранить статус-кво для поддержания мира и процветания в регионе", - сказал он. Конгрессмен не уточнил, каких конкретно действий США ожидают от Китая.

Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй ранее заявил ТАСС, что Китай выступает категорически против посещения Тайваня делегацией Конгресса США, а также против любых официальных контактов американских властей с островом. Напряженность вокруг Тайваня значительно усилилась после визита в Тайбэй в августе 2022 года Нэнси Пелоси, которая в то время занимала пост спикера Палаты представителей Конгресса США.

13 января на Тайване прошли выборы главы местной администрации и депутатов Законодательного юаня (парламента). Победу одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ (набрал 40,05% голосов). Оппозиция признала поражение.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня.