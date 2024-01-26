В Польше назвали слишком тяжелой стратегию Евросоюза "Зеленый курс" для фермеров

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский отметил, что она увеличивает расходы и снижает конкурентоспособность

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Стратегия Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающая к 2050 году достижение нулевых углеродных выбросов, слишком тяжела для польского сельского хозяйства. Об этом заявил агентству РАР министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.

"Зеленый курс" является слишком тяжелой нагрузкой, он увеличивает расходы и снижает конкурентоспособность польского сельского хозяйства", - сказал министр.

По его мнению, в этом проекте есть элементы, позволяющие назвать "Зеленый курс" "кошмарным сном".

Секерский добавил, что его ведомство "будет стремиться к ограничению и изменению таких наиболее нерациональных элементов "Зеленого курса".