Американский посол обвинил Венгрию в губительной для НАТО пророссийской политике

По словам Дэвида Прессмана, при этом США "заботятся о Венгрии и рассматривают ее как союзника"

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. Проводимая руководством Венгрии внешняя политика губительна для НАТО и идет на пользу России. Об этом заявил посол США в Венгрии Дэвид Прессман в интервью газете Financial Times.

"Если посмотреть на внешнюю политику Венгрии, будь то вопрос о вступлении Украины в ЕС, блокирование усилий по выделению финансовой поддержки Украине, встреча с [президентом РФ] Владимиром Путиным, противодействие попыткам России по диверсификации энергоносителей, сопротивление по закрытию прокремлевских площадок внутри Венгрии, - можно заметить что-то общее. В итоге это делает Венгрию еще более изолированной от своих партнеров по НАТО и ЕС", - сообщил Прессман.

"Такой политический выбор [Венгрии], вне всякого сомнения, полезен Путину и губителен для осторожных усилий по сохранению единства НАТО и наших партнеров", - пояснил американский посол.

Подход венгерского правительства к международным делам, по мнению дипломата, основан на представлении страны о "воображаемых захватчиках и венгерофобии". При этом он указал, что США "заботятся о Венгрии и рассматривают ее как союзника".

"Очень необычно иметь такую страну, которая отказывается взаимодействовать с США по вопросам безопасности США", - отметил дипломат.

Прессман также раскритиковал Орбана за "активное участие" в избирательной кампании в США и его открытую поддержку Дональда Трампа. Дипломат считает, что правительство Орбана "предпочло бы переждать нынешнюю администрацию США".

В связи с этим Прессман заявил, что у Вашингтона есть рычаги влияния, которые он может использовать для влияния на венгерское правительство.

Венгерский лидер давно симпатизирует экс-президенту США Дональду Трампу и открыто желает ему победы на выборах и возвращения в Белый дом. Трамп, в свою очередь, называет Орбана сильным лидером. В то же время у премьер-министра Венгрии сложились напряженные отношения с администрацией действующего президента США демократа Джо Байдена. Соединенные Штаты не одобряют позицию Венгрии по ряду международных вопросов, в том числе по Украине, а Будапешт обвиняет Вашингтон в попытках вмешательства во внутренние дела и поддержке политической оппозиции.