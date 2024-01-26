Глава раскольников отчитался перед делегацией из США о религиозных процессах на Украине

Епифаний рассказал делегатам о религиозной свободе на Украине, о переходе религиозных общин к ПЦУ и о "других важных религиозно-общественных процессах"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) встретился с американской делегацией и отчитался о ситуации с религией на Украине. Об этом сообщил Союз православных журналистов.

По его данным, встреча главы ПЦУ с делегацией старших советников Конгресса США и экспертов во главе с президентом Американского совета внешней политики Германом Пирчнером состоялась накануне.

"На встрече Думенко рассказал делегатам о религиозной свободе на Украине, о переходе религиозных общин к ПЦУ и о "других важных религиозно-общественных процессах", - отмечается в сообщении на сайте союза.

В пятницу бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обратил внимание, что в стране "захвачено более тысячи приходов" канонической Украинской православной церкви (УПЦ). "Я думаю, это американский план, там [президент Украины Владимир] Зеленский далек от всех этих вопросов, он выполняет команды, которые ему даются", - написал он на странице в Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta).

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе принимают все меры для перерегистрации ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, организуют незаконные голосования псевдоприхожан, сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников.

По последним данным, против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено 65 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства страны. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.