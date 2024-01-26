Экс-премьер Молдавии раскритиковал планы Санду провести референдум о вступлении в ЕС

Владимир Филат подчеркнул, что у плебисцита, который предложила глава государства, есть только одна цель - спасти падающий рейтинг президента и правящей партии

КИШИНЕВ, 26 января. /ТАСС/. Лидер Либерально-демократической партии Молдавии, бывший премьер-министр республики Владимир Филат раскритиковал предложение президента Майи Санду провести референдум о вступлении в ЕС вместе с предстоящими выборами главы государства осенью 2024 года.

"В день президентских выборов и возможного референдума правительство рискует получить следующие результаты: референдум провалится, Майя Санду потерпит поражение, правящая Партия действия и солидарности (ПДС) потерпит поражение, и наш европейский выбор не будет реализован", - сказал Филат в эфире телеканала Н-4. Он подчеркнул, что у плебисцита, который предложила Санду, есть только одна цель - спасти падающий рейтинг президента и правящей партии.

"В Брюсселе на нас смотрят еще хуже, чем раньше. Почему? Потому что мы просили предоставить нам статус страны-кандидата, затем заявили, что хотим начать переговоры, а теперь, после всего этого, мы хотим спросить у народа, действительно ли мы стремимся к интеграции. Это цинично и абсурдно", - пояснил политик.

В конце 2023 года Санду заявила о намерении баллотироваться на второй президентский срок и предложила парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления Молдавии в ЕС. Парламент, который контролирует правящая ПДС, проголосовал за внесение в избирательный кодекс изменений, позволяющих проводить республиканский референдум в день парламентских и президентских выборов.

Оппозиционные партии и представители общественности подвергли критике намерение Санду совместить выборы с референдумом. Они обвинили ее в намерении использовать плебисцит для спасения падающей популярности президента, а также правящей партии на фоне экономического кризиса и акций протеста оппозиции. Со своей стороны Санду заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам. В Молдавии были арестованы десятки активистов разных партий, приостановлено вещание телеканалов, предоставлявших эфир оппозиции, заблокированы десятки информационных порталов.

По итогам выборов в местные органы власти в ноябре прошлого года ПДС потеряла почти треть избирателей, проголосовавших за нее в 2021 году.