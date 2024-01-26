ЕС намерен произвести более 1,3 млн снарядов калибра 155 мм к концу 2024 года

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что в 2025 году Евросоюз планирует нарастить производство снарядов этого калибра до 2 млн штук

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Страны Евросоюза (ЕС) намерены увеличить объемы производства артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм минимум до 1,3 млн штук к концу 2024 года. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"Если речь идет именно о боеприпасах калибра 155 мм, то уже весной, в марте-апреле, мы (страны ЕС - прим. ТАСС) увеличим наш производственный потенциал до более 1 млн [снарядов] в годовом выражении <...>. К концу года эта цифра вырастет до 1,3-1,4 млн", - заявил он в интервью газете Rzeczpospolita по итогам переговоров с главой польского МИД Радославом Сикорским. По словам Бретона, в 2025 году ЕС планирует нарастить производство снарядов этого калибра до 2 млн штук.

В ноябре 2023 года представитель Еврокомиссии сообщил, что ЕС увеличил производство боеприпасов в 2023 году на 30% и приблизился к выпуску 1 млн снарядов в год, однако это не гарантирует поставку такого объема Украине. В январе 2024 года министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с дефицитом боеприпасов и снарядным голодом. Он попросил западных партнеров помочь Киеву решить эту проблему, назвав усиление артиллерийского потенциала одной из ключевых потребностей ВСУ.