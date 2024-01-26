В Раде предложили депутатам и чиновникам проходить военную подготовку, но лишь частично

Глава фракции президентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что посещение чиновниками учебных центров будет "мотивировать украинцев не бояться мобилизации и проходить обучение"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Глава фракции президентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия предложил отправлять депутатов и чиновников в военные учебные центры, чтобы мотивировать украинцев не бояться мобилизации. При этом подготовка чиновников, в отличие от остальных граждан, будет лишь частичной.

По словам Арахамии, депутаты и чиновники должны проходить подготовку "на общих условиях с другими украинцами". Однако он сразу же предложил и исключения по срокам. "Я не имею в виду, что мы будем вместо сессии [Верховной рады] в учебке. Это будет частично", - цитирует его украинское издание "Левый берег".

Арахамия считает, что посещение чиновниками учебных центров будет "мотивировать украинцев не бояться мобилизации и проходить обучение". Граждане опасаются, что после получения повестки будут сразу направлены в учебные центры, а оттуда, не получив должной подготовки, отправятся на фронт, признал парламентарий. Он уверен, что встреча с депутатами в учебных центрах переубедит украинцев. Однако Арахамия не упомянул тот факт, что, в отличие от обычных граждан, депутаты и чиновники забронированы от мобилизации.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам и обострила противоречия в обществе. В то время как сотрудники военкоматов часто применяют к гражданам силу, а на службу попадают даже непригодные по состоянию здоровья, депутаты и чиновники уклоняются от мобилизации и вывозят за границу сыновей призывного возраста. Тем не менее в декабре прошлого года президент страны Владимир Зеленский сообщил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек. После этого правительство начало работу над законопроектом о новых правилах мобилизации.