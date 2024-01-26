МИД КНР не подтвердил оказание давления на Иран из-за проблемы Красного моря

Официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь отметил, что Китай готов сотрудничать со всеми сторонами, чтобы смягчить ситуацию, обеспечить безопасность и стабильность в этом районе

ПЕКИН, 26 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь не подтвердил и не опроверг факт оказания Китаем давления на Иран в связи с атаками хуситов на суда в Красном море. Он уточнил, что китайская сторона "готова к сотрудничеству для смягчения ситуации".

"Поскольку этот вопрос продолжает всех волновать, я хотел бы изложить нашу позицию еще раз, - сообщил он на брифинге, отвечая западному журналисту, который попросил подтвердить, что Пекин требовал от Тегерана повлиять на йеменских хуситов, чтобы они перестали нападать на суда в Красном море, и даже пригрозил Ирану ухудшением отношений. - Китай готов сотрудничать со всеми сторонами, чтобы смягчить ситуацию, обеспечить безопасность и стабильность в районе Красного моря".

Китайский дипломат напомнил, что обстановка в указанном регионе обострилась из-за конфликта в секторе Газа, где" нужно как можно скорее прекратить боевые действия". Он также отметил необходимость проявлять уважение к суверенитету и территориальной целостности Йемена.

"Позиция Китая в отношении обстановки в Красном море ясна: мы глубоко обеспокоены резким обострением ситуации в Красном море, - подчеркнул Ван Вэньбинь. - Мы призываем прекратить нападения на гражданские суда и настаиваем, чтобы заинтересованные стороны избегали действий, усиливающих напряженность в Красном море".

Как сообщила британская газета Financial Times, Соединенные Штаты просили КНР призвать Иран повлиять на хуситов, атакующих коммерческие суда в Красном море. По данным издания, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, его заместитель Джонатан Файнер и госсекретарь Энтони Блинкен обсуждали это с китайской стороной

После обострения палестино-израильского конфликта в Газе хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб- эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. Согласно совместному заявлению Австралии, Бахрейна, Великобритании, Канады, Нидерландов и США, с середины ноября 2023 года атакам подверглись более 30 гражданских судов.