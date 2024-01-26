Уровень безработицы в Испании достиг в 2023 году самого низкого за 17 лет уровня

Вице-премьер королевства Йоланда Диас отметила, что такие результаты демонстрируют, что проводимая в последние годы политика "улучшает жизнь людей"

МАДРИД, 26 января. /ТАСС/. Уровень безработицы в Испании опустился в 2023 году до самого низкого показателя за последние 17 лет. Об этом заявила вице-премьер, министр труда королевства Йоланда Диас.

"Безработица сократилась в 2023 году на 193,4 тыс. человек, в результате чего уровень безработицы составил 11,7%, что является самой низкой цифрой за 17 лет", - отметила глава ведомства в видеообращении, опубликованном на странице в X.

По словам замглавы правительства, в Испании больше занятых молодых людей и женщин, чем когда-либо. Как считает Диас, такие результаты демонстрируют, что проводимая в последние годы политика "улучшает жизнь людей".

Премьер-министр королевства Педро Санчес написал в X, что в 2023 году в стране было создано 783 тыс. рабочих мест.