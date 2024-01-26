Лидеры западных стран порекомендовали президенту Украины начать формировать "правительство в изгнании", говорится в книге Саймона Шустера The Showman

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Лидеры западных стран на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля 2022 года советовали президенту Украины Владимиру Зеленскому не возвращаться в Киев и начать формировать "правительство в изгнании". Об этом говорится в книге The Showman журналиста Time Саймона Шустера о конфликте на Украине.

Вице-президент США Камала Харрис, в частности, на встрече с украинской делегацией добивалась, чтобы Зеленский согласился с утверждениями США, что крупная российская операция начнется в ближайшие дни. Зеленский в ответ заявлял, что такая вероятность якобы существовала с 2014 года и предлагал, раз США считают такое развитие неизбежным, ввести превентивные санкции против России. Харрис отказалась.

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников, слова которого приводит Шустер, полагает, что Харрис могла добиваться от Украины отказаться от сопротивления действиям России. "Они что, хотели, чтобы мы сказали - да, они атакуют, и мы понимаем, что не победим? Тогда есть причина сдаться, подписать еще одни Минские соглашения, согласиться с рядом требований Кремля. И мир избежит горячей фазы войны. Все получат по звездочке, все будут миротворцами", - приводит Шустер слова Резникова.

При этом, пишет Шустер, речь могла идти о попытках Запада достичь некой "сделки", при которой Украина "пошла бы на уступки, и скорее всего отказалась бы от планов вступить в НАТО".

Однако, отмечает Шустер, Зеленский не прислушался к предложениям западных стран и решил вернуться в Киев. Он при этом выступил против каких-либо попыток достижения договоренности с Россией, которые могли бы включать территориальные уступки.

Саймон Шустер - американский журналист, пишущий для журнала Time. На протяжении последних нескольких лет он освещает ситуацию на Украине и отношения Киева с Москвой. Осенью прошлого года его статья о проблемах Украины и противоречиях внутри ее элит вызвала резкую критику со стороны Киева.

Россия на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно ситуации вокруг Украины. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой для дипломатического урегулирования кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.