В ООН выразили сожаление в связи с казнью в Алабаме с применением азота

Верховный комиссар организации по правам человека Фолькер Тюрк отметил, что смертная казнь "несовместима с фундаментальным правом на жизнь", призвав все государства ввести мораторий на ее применение

ЖЕНЕВА, 26 января. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил глубокое сожаление в связи с проведенной в штате Алабама казнью заключенного посредством удушения азотом. В распространенном в Женеве заявлении он обратил внимание на наличие серьезных опасений, что этот метод может быть приравнен к пытке или бесчеловечному и унижающему достоинство обращению.

"Глубоко сожалею о казни Кеннета Юджина Смита в Алабаме, [которая была проведена] несмотря на серьезные опасения, что этот новый непроверенный метод удушения газообразным азотом может быть приравнен к пытке или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению", - отметил Тюрк.

Верховный комиссар ООН подчеркнул, что смертная казнь "несовместима с фундаментальным правом на жизнь", призвав все государства ввести мораторий на ее применение "в качестве шага к всеобщей отмене смертной казни".

Смертную казнь с применением чистого азота провели в США, это первый известный случай приведения в исполнение смертного приговора подобным способом. Об этом сообщил 25 января генпрокурор штата Алабама Стив Маршалл. 58-летний Кеннет Смит, признанный виновным в заказном убийстве женщины в 1988 году, был казнен посредством удушения азотом в городе Этмор в Алабаме.