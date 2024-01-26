Арахамия заявил, что Рада на пороге кризиса из-за намерения депутатов сложить полномочия

Глава фракции президентской партии "Слуга народа" отметил, что в парламенте нет единства, ситуация хуже, чем была до февраля 2022 года

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Верховная рада приближается к большому кризису из-за намерения ряда депутатов отказаться от своих мандатов. Об этом сообщил журналистам глава фракции президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

"В парламенте вообще большой кризис приближается. Только у меня во фракции есть 17 заявлений на оставление мандата. То есть у нас уже 401 человек в парламенте, еще одного мы точно отпустим по медицинским обстоятельствам. Будет 400 человек. 226 голосов [минимально необходимых для принятия решений] из 400 очень трудно собирать, честно говоря", - цитирует его издание "Страна".

По его словам, в других фракциях и партиях тоже есть люди, которые хотят уйти. Поэтому было принято решение не отпускать депутатов, за исключением тех, кто вынужден покинуть Раду по состоянию здоровья. "Это необходимо для того, чтобы сохранить парламент легитимным", - пояснил он.

Арахамия также заявил, что, по его мнению, в парламенте нет единства, ситуация хуже, чем была до февраля 2022 года.

Депутат Рады Ярослав Железняк ранее заявил, что 401 депутат из номинальных 450 - это рекорд по минимальному количеству членов украинского парламента.

Нехватка депутатов

Украинское издание "Зеркало недели", комментируя ситуацию в парламенте, сообщало, что существует несколько порогов числа голосов, необходимых для нормального функционирования Рады. Это, в частности, 226 голосов для принятия законов, 300 - для внесения изменений в конституцию и 338 - для импичмента президента. По крайней мере, пока Рада в состоянии продолжать работу, проблем избежать не удастся. По словам первого заместителя председателя украинского парламента Александра Корниенко, "это первая Рада, в которой нет 10% депутатов, а это влияет на комитеты, где не так много людей, там теперь хуже с кворумом". Таким образом, способность парламента принимать решения снижается, чем меньше будет депутатов, тем более актуальной будет становиться эта проблема.

По данным издания, еще до начала специальной военной операции 27 мест в Раде были вакантными, поскольку общины с мажоритарными округами, где должны были избрать 26 депутатов, находились на неподконтрольных Киеву территориях. Еще в одном округе так и не провели запланированные довыборы, потому что на Украине ввели военное положение. После февраля 2022 года количество депутатов в парламенте снова стало сокращаться. Кто-то ушел на госслужбу, кто-то утратил украинское гражданство, а многие члены запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) покинули Раду якобы по собственному желанию.

Издание также отмечало, что основной "группой риска" и основной проблемой являются мажоритарщики и ОПЗЖ. Если мажоритарщик утрачивает мандат, необходимо проводить выборы в округе, потерявшем представителя. Однако выборы во время военного положения не предусмотрены Конституцией Украины. Что же касается ОПЗЖ, заменить депутатов, избранных по ее списку, невозможно, поскольку ее деятельность запрещена в стране.