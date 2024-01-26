Медведчук: трагедия с Ил-76 показала преступную сущность киевского режима

Это в очередной раз подтвердило участие Запада в боевых действиях против России, отметил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Трагедия с самолетом Ил-76 продемонстрировала преступную сущность украинской власти, а также в очередной раз подтвердила участие Запада в боевых действиях против России. Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"Трагедия со сбитым самолетом Ил-76, который доставлял украинских военнопленных на обмен в очередной раз, показала истинное лицо конфликта, который управляется извне, а гибнут в нем простые украинцы. ВСУ в очередной раз выстрелили в себя, понеся как человеческие, так и репутационные потери", - пишет он в своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Медведчук отмечает, что украинские СМИ, узнав о том, что сбит российский самолет, "вошли в состояние клинической эйфории, всячески издеваясь над погибшими и демонстрируя этику людоедов каменного века". "Для преступной власти Зеленского и прислуживающих ей политиков и журналистов гибель людей является радостным событием, если эти люди объявлены врагами", - подчеркивает он. Когда же оказалось, что "современные людоеды радовались гибели 65 украинских военнопленных", украинская политическая и информационная система "впала в ступор". "Она оказалась настолько тупой и примитивной, что не могла решить: радоваться ли тому, что сбит российский самолет, или горевать по украинским солдатам, находящимся в нем. Все это происходило на глазах у всего мира и в который раз показало преступную сущность киевского режима", - заявляет политик.

При этом трагедия в очередной раз продемонстрировала, что руками Вооруженных сил Украины с Россией воюет Запад. Медведчук напомнил, что Запад громко заявлял и заявляет, что с Россией не воюет, а только помогает Украине. Но факт, по его словам, в том, что над российской территорией был сбит российский самолет ракетами из комплекса Patriot или IRIS-T. "То есть атака на Россию была осуществлена руками ВСУ при соучастии США и Германии, что в очередной раз подтверждает их участие в боевых действиях против Российской Федерации. Запад пичкает Украину оружием и ведет мир к третьей мировой войне", - пишет он.

Анализируя причины трагедии, политик обращает внимание на версию, в соответствии с которой представители "британского лобби" в украинской власти знали о том, кого и зачем перевозит самолет, и намеренно ударили по украинским пленным, чтобы сорвать процесс обмена и заставить конфликт вспыхнуть с новой силой. Британии выгодна война, уверен он: европейские доноры Киева теряют свою конкурентоспособность, ЕС входит в полосу экономического кризиса, а Великобритания получает преимущества на мировом рынке. Заинтересован Лондон и в том, чтобы усложнить Вашингтону возможность выхода из украинского конфликта, считает лидер движения.

"Но самое показательное, что во всех этих политических играх массово гибнут украинцы, которые хотят домой, просто хотят жить спокойно, в своих семьях, растить детей. Но система, которую Запад создал для них, делает их не богатыми, как заявляет пропаганда, а мертвыми, как говорит реальность. Западный вектор оказался для украинцев смертью, нищетой и потерей государственности", - резюмирует Медведчук.