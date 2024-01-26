В Пентагоне отметили прогресс России и Китая в разработке противоспутникового оружия

По данным агентства, в сентябре 2023 года американские космические силы впервые запустили новую группировку спутников раннего предупреждения

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Космические силы США утверждают, что Россия и Китай достигли заметного прогресса в разработке вооружений для поражения спутников. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчет американских военных.

Как отмечает агентство, Россия и Китай якобы "разрабатывают и тестируют противоспутниковое оружие для разрушения космических аппаратов <...>", при этом с начала модернизации космических и противокосмических средств в 2015 году РФ и Китай "достигли прогресса" в этой области. В частности, Китай, по информации США, создает глушители спутниковой связи, а также системы проверки и ремонта спутников, которые якобы могут использоваться в качестве оружия. При этом информация о наступательных возможностях США, созданных для того, чтобы блокировать работу китайских и российских спутников, в документе отсутствует.

По данным агентства, в сентябре 2023 года американские космические силы впервые запустили новую группировку спутников раннего предупреждения. Они должны отслеживать космические аппараты РФ и Китая, которые могут в теории повредить американские системы. Отмечается, что общее число спутников на орбите выросло к 2022 году до 7 096, 4 723 аппарата из которых принадлежат США, а Китаю и России - лишь 647 и 199 соответственно. Для сравнения: в 2002 году число спутников едва превышало 800.

Как заявил в ноябре 2023 года журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Россия предлагает всем членам международного сообщества присоединиться к обязательствам о неразмещении первыми оружия в космическом пространстве.