Bloomberg: лидеры ЕС могут на следующей неделе согласовать выделение Киеву €50 млрд

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичес отметил, что речь может идти как о достижении договоренности между всеми 27 странами ЕС по этому вопросу, так и о "другом механизме", который будет задействован в том случае, если добиться консенсуса не удастся, передает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Лидеры стран Евросоюза на следующей неделе могут согласовать предоставление помощи Украине в размере €50 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на президента Латвии Эдгарса Ринкевичса.

По его словам, которые приводит агентство, речь может идти как о достижении договоренности между всеми 27 странами ЕС по этому вопросу, так и о "другом механизме", который будет задействован в том случае, если добиться консенсуса не удастся. По мнению Ринкевичса, в любом случае "Украине нужны эти деньги, <...> а ЕС должен их предоставить".

На саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки к бюджету ЕС на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд. Венгрия предложила предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. Этот вопрос будет снова обсуждаться лидерами стран сообщества на саммите в бельгийской столице 1 февраля.