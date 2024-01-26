Журналист Time заявил, что Киев отказался от стамбульских договоренностей из-за США

По словам Саймона Шустера, Украина использовала провокацию в Буче как предлог для прекращения переговоров

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Украина была готова пойти на соглашение с Россией на основе достигнутых в Стамбуле в марте 2022 года договоренностей, но отказалась от них, потому что США решили, что с помощью Киева смогут "разрушить российскую военную машину". Об этом говорится в книге The Showman журналиста Time Саймона Шустера о конфликте на Украине.

Шустер отмечает, что работа по достижению соглашения в рамках стамбульских договоренностей, которые подразумевали нейтральный статус Украины, ее обязательства не размещать на своей территории иностранные военные базы и не проводить учения с участием иностранных войск, не закончилась после провокации в Буче, которую позднее Киев использовал как предлог для прекращения переговоров. После провокации в Буче, отмечает Шустер, Зеленский заявлял, что "не видит другого выхода, кроме как сесть с ним (президентом РФ Владимиром Путиным - прим. ТАСС) за переговорный стол и разговаривать".

Реальный перелом, утверждает Шустер, произошел после визита в Киев 24 апреля министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена. Визит означал перемену в политике США, утверждает журналист: если раньше Украина получала ограниченную помощь от Запада, в основном в виде переносных противотанковых систем Javelin и ПЗРК Stinger, то теперь ей были обещаны тяжелые вооружения.

26 апреля также состоялась первая встреча западной коалиции по оказанию военной помощи Украине, на которой было принято принципиальное решение о переводе страны на вооружения НАТО. Киев воспринял это, отмечает Шустер, как конкретное движение в сторону членства в альянсе.

Киев прекратил работу над стамбульскими соглашениями именно после контактов 24 и 26 апреля, утверждает Шустер. По его словам, даже учитывая риск эскалации конфликта, "США и их союзники посчитали, что оно будет того стоить", так как усмотрели "шанс разрушить российскую военную машину".

Переговоры в Стамбуле

Первые после начала специальной военной операции переговоры РФ и Украины состоялись в начале марта 2022 года в Белоруссии, однако ощутимых результатов не принесли. 29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле, когда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. В него входили в том числе обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных военных и вооружений, включая ядерное.

Российские войска на киевском и черниговском направлениях были отведены, однако после этого переговоры по урегулированию оказались полностью заморожены. По словам президента РФ Владимира Путина, Киев отказался от договоренностей. В октябре 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности контактов с Путиным.