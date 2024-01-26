Журналист Time: советники Залужного изучают возможность его выдвижения в президенты

По словам Саймона Шустера, главком ВСУ не принял окончательного решения относительно своего будущего в политике

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Группа советников главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного в Генштабе изучает возможность его выдвижения на пост президента страны, однако сам генерал пока не принял окончательного решения по этому вопросу. Об этом говорится в книге The Showman журналиста Time Саймона Шустера о конфликте на Украине.

"Он [Залужный] не принял окончательного решения относительно своего будущего в политике. Но группа его советников в генеральном штабе занялась изучением того, что потребуется от него для запуска политической партии или проведения кампании за пост президента", - говорится в книге.

Шустер ссылается на представительницу Залужного Людмилу Долгоновскую, которая занимается подготовкой автобиографии генерала. По ее словам, "он [Залужный] понимает, что стать президентом для него будет довольно просто с правильной командой и правильной программой".

Другой неназванный близкий помощник Залужного, утверждает Шустер, подтвердил, что такое развитие событий возможно и генерал открыт для идеи выдвижения на пост главы государства.

Как указывалось в распространенном в декабре 2023 года заявлении директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина, в СВР поступают достоверные данные о том, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают между собой необходимость замены нынешнего президента Украины. Согласно сведениям СВР, западные страны рассматривают Залужного, бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), мэра Киева Виталия Кличко и главу офиса президента Андрея Ермака в качестве возможной замены Владимира Зеленского на посту президента Украины.