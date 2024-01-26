СМИ: США продолжат удары по группировкам в Ираке и после вывода войск

По данным Ash-Sharq al-Awsat, Соединенные Штаты "не против перейти к новому этапу двусторонних отношений" с Ираком

ДУБАЙ, 26 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат наносить воздушные удары по поддерживаемым Ираном группировкам в Ираке, несмотря на возможный вывод сил международной коалиции из арабской республики. Об этом сообщила общеарабская газета Ash-Sharq al-Awsat со ссылкой на источники.

По сведениям собеседников издания, США направили правительству Ирака письмо, касающееся вывода сил возглавляемой Вашингтоном международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) с территории арабской республики. Как утверждается, послание содержит "способ и график вывода" военнослужащих, а также "обязательства, которые возникнут с иракской стороны". В письме также подчеркивается, что если вывод коалиционных сил и произойдет, то он "не остановит сдерживающие удары по проиранским вооруженным группировкам". Источники газеты отметили, что Вашингтон "не против перейти к новому этапу двусторонних отношений" с Ираком.

"В письме Вашингтон призвал Багдад понять и осознать последствия вывода войск, включая финансовые и экономические обязательства, которые связывают две страны", - уточнили собеседники газеты. США также предупредили Ирак, что "ожидаемые технические переговоры по организации вывода [сил] не будут легкими и быстрыми и потребуют времени для того, чтобы убедиться, что все аспекты, связанные с этим вопросом, улажены".

24 января МИД Ирака сообщил, что заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Фуад Хусейн принял в Багдаде посла США Алину Романовски. Как отмечается в заявлении ведомства, она передала Хусейну "важное послание от правительства США правительству Ирака".

10 января в интервью агентству Reuters премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани указал, что его страна готова выстраивать отношения по вопросам безопасности со всеми государствами, входящими в коалицию, включая США. Подобные связи могут подразумевать обучение иракских военнослужащих, консультации и закупки вооружений. В ночь на 25 января телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Соединенные Штаты и Ирак в скором времени приступят к переговорам о выводе американских войск из ближневосточной страны. По данным телеканала, в Вашингтоне хотят, чтобы график вывода войск учитывал текущую ситуацию в Ираке и степень стабильности правительства и силовых структур.