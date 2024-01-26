Министр обороны ФРГ заявил об отсутствии угрозы "нападения РФ" на страны НАТО

По словам Бориса Писториуса, в настоящее время Москва сосредоточена на проведении специальной военной операции

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что на данный момент не видит угрозы "нападения РФ" на территорию Североатлантического альянса или на партнера по НАТО.

"В настоящее время я не вижу угрозы нападения РФ на территорию НАТО или на партнера по НАТО", - сказал Писториус в интервью газете Bild. По его словам, в настоящее время Россия сосредоточена на проведении специальной военной операции на Украине. Он также привел мнение военных экспертов, согласно которым для подготовки новых крупномасштабных кампаний Москве понадобится несколько лет.

Вместе с тем глава Минобороны ФРГ подчеркнул, что "необходим принцип сдерживания" России по примеру того, который действовал во времена холодной войны. "И она [холодная война] была намного более предсказуемой, чем ситуация, в которой мы находимся сегодня", - констатировал Писториус.

Писториуса неоднократно подвергали в ФРГ критике за его слова о том, что страна должна быть готова к войне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подобные заявления, заметил, что "им [европейским политикам] сейчас нужно как-то накачивать свое общественное мнение, искусственно возбуждать, придумывая внешнего врага", но ряд европейцев начинает понимать пагубность такого отношения к РФ.