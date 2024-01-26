Замглавы МО Польши обвинил подкомиссию по смоленской катастрофе в сокрытии части данных

Цезары Томчик в качестве примера сокрытия фактов привел непредоставление членами подкомиссии результатов симуляции катастрофы, проведенной специалистами американского института NIAR

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Подкомиссия Министерства национальной обороны Польши, занимавшаяся повторной проверкой обстоятельств авиакатастрофы 10 апреля 2010 года, в которой погиб бывший тогда президентом Польши Лех Качиньский, скрывала факты, противоречащие ее версии о взрыве на борту лайнера. Об этом сообщил, выступая в Сейме, замглавы оборонного ведомства Цезары Томчик.

"Результаты всех честно проведенных исследований перечеркнули этот тезис [о взрыве], поэтому были спрятаны", - сказал он.

Утверждения, что к катастрофе президентского лайнера привел взрыв на борту, Томчик назвал "взятыми с потолка". В качестве примера сокрытия фактов он привел непредоставление членами подкомиссии результатов симуляции катастрофы, проведенной специалистами американского института NIAR (National Institute for Aviation Research - Национальный институт авиационных исследований). Симуляция подтвердила, что причиной происшествия был уход воздушного судна ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей.

Работа подкомиссии Минобороны обошлась польским налогоплательщикам в 33 млн злотых (около $8,5 млн), из которых 12,5 млн злотых (около $3,2 млн) пришлось на зарплаты членов комиссии, указал Томчик. При этом, по его словам, ни один из членов подкомиссии ни разу не был в Смоленске и не изучал обстоятельства катастрофы на месте.

Причины катастрофы и ход расследований

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) России 12 января 2011 года опубликовал окончательный отчет о расследовании причин катастрофы. Эксперты МАК пришли к выводу, что самолет Ту-154М правительственного авиаотряда Польши потерпел катастрофу во время захода на взлетно-посадочную полосу (ВПП) аэродрома Смоленск-Северный в результате действий экипажа, который в условиях психологического давления принял неверное решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях.

В докладе польской правительственной комиссии среди причин крушения воздушного судна названы ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS. Польские эксперты пришли к выводу, что причиной происшествия был уход судна ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг.

В октябре 2015 года к власти в Польше пришла правая партия "Право и справедливость". Новое правительство заявило о недостаточно тщательном изучении всех обстоятельств трагедии прежним руководством страны. В начале марта 2016 года решением бывшего тогда главой Минобороны Антония Мачеревича (2015-2018 гг.) была возобновлена работа правительственной комиссии по расследованию авиационных происшествий, которая еще в 2011 году закрыла дело об авиакатастрофе.

В апреле 2019 года возглавивший к этому моменту комиссию Мачеревич сообщил, что лаборатория, близкая к Минобороны Великобритании, якобы обнаружила на обломках Ту-154М частицы взрывчатого вещества. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко отвергла доводы британских экспертов.