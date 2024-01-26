Источник: Фидан и Кэмерон обсудили важность обеспечения безопасности Черного моря

Министры подтвердили решимость укреплять двусторонние отношения между Турцией и Великобританией во всех областях

АНКАРА, 26 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон обсудили важность обеспечения безопасности в Черном море.

"В ходе встречи была упомянута важность обеспечения безопасности Черного моря. Министры подтвердили решимость укреплять двусторонние отношения между Турцией и Великобританией во всех областях, особенно в торговле, экономике и оборонной промышленности", - сообщил ТАСС источник в МИД Турции.

Между тем накануне Совет национальной безопасности Турции выразил готовность продолжать усилия по обеспечению мира и стабильности в Черном море в рамках выполнения положений Конвенции Монтрё.

Минобороны Великобритании 11 декабря 2023 года сообщило, что передаст Украине два минных тральщика типа Sandown для повышения уровня безопасности в Черном море. В ведомстве выразили надежду, что благодаря этим поставкам Украина сможет нарастить экспорт своей продукции по Черному морю. В Минобороны королевства тогда пояснили, что речь идет о "долгосрочной помощи в деле трансформации Военно-морских сил Украины для большей совместимости с западными союзниками и взаимодействия с НАТО".

2 января власти Турции опровергли сообщения о том, что якобы пропустили через черноморские проливы минные тральщики, которые Великобритания подарила Украине. Турция неоднократно заявляла, что неукоснительно соблюдает Конвенцию Монтрё, и на основе ее 19-й статьи с началом спецоперации России на Украине закрыла зону проливов (Босфор и Дарданеллы) для прохода военных кораблей, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности в бассейне Черного моря. В Анкаре также подчеркивали, что продолжают усилия по соблюдению принципа "региональной ответственности" в Черном море, чтобы не нарушать сложившийся в нем баланс.

Конвенция Монтрё была подписана 20 июля 1936 года и вступила в силу 9 ноября того же года. Она закрепила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, передав ей функции по наблюдению и контролю за проходами судов через проливы. При этом конвенция регулирует именно проход военных кораблей, для гражданских судов всех стран сохранена свобода прохода через проливы как в мирное, так и в военное время.