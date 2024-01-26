"Командующие краснеют": почему британский флот оказался в состоянии кризиса

ВМФ Великобритании оказался в крайне затруднительном положении: ему не хватает кораблей, моряков и денег. Эти проблемы стали более очевидными на фоне операции в Красном море, в которой активно участвует Соединенное Королевство. Что привело к проблемам на британском флоте и как правительство пытается бороться с ними — в материале ТАСС

"Количество кораблей прискорбно мало"

Сообщений о деградации ВМС Великобритании становится все больше. Британские СМИ регулярно обращают внимание на огромное количество проблем, с которыми сталкивается королевский флот, и, судя по всему, с каждым днем их становится все больше. 19 января стало известно о произошедшем в гавани на базе ВМС королевства в Бахрейне столкновении двух британских минных тральщиков. Судя по размещенным в X (ранее Twitter) кадрам, следовавший задним ходом HMS Chiddingford врезался кормой в левый борт HMS Bangor. Последний получил пробоину в корпусе выше ватерлинии. Теперь неизвестно, когда судно сможет вернуться к работе.

Корабль ВМФ Великобритании HMS Bangor © PA Images via Reuters Connect

Оба корабля участвуют в начавшейся в июне 2011 года операции Kipion по обеспечению стабильности в Персидском заливе и Индийском океане. Столкновение произошло на фоне того, что Великобритания все больше втягивается в борьбу против йеменских хуситов. Эта оплошность может поставить под угрозу операции Соединенного Королевства в Персидском заливе в решающий момент, пишет Daily Mail.

"Это стало последним из череды инцидентов, из-за которых за последние недели краснели командующие ВМФ", — отмечает издание.

Тем временем британский флот и без того находится в бедственном положении. В этом году он даже недополучит кораблей: к концу года в строй должны были встать новые фрегаты типа 26 — новейшие корабли, созданные специально для охоты на подводные лодки противника. Но это событие было отложено до 2028 года. Всего Лондон планирует построить восемь таких судов.

"Количество кораблей у нас прискорбно мало. Их не хватает ни в наших территориальных водах, ни в исключительной экономической зоне, ни для обеспечения безопасности морских путей совместно с нашими союзниками, а это то, что имеет решающее значение для этой страны. Опасность в том, что мы забыли, что мы морская нация, что мы полагаемся на море", — сказал Daily Mail экс-главнокомандующий британским флотом (2002–2006) адмирал Алан Уэст.

По его словам, к тому, что у королевского флота осталось слишком мало кораблей для защиты морских путей и территориальных вод страны, привели годы сокращений оборонных расходов, проблемы с набором персонала и отсутствие планирования.

И даже те корабли, которые стоят на вооружении, выходят в море не слишком часто. Летом прошлого года Министерство обороны Великобритании опубликовало данные, согласно которым из 12 фрегатов типа 23 три — HMS Iron Duke, HMS St Albans и HMS Sutherland — в 2022 году не находились в море вовсе. HMS Argyll провел вдали от порта всего 21 день, а один из шести эсминцев типа 45 — HMS Daring — не выходил в море ни разу во время ремонта. Миноносец HMS Dragon покидал порт всего на 18 дней.

На проблему стремительно ухудшающегося положения британского ВМФ обратили внимание уже давно. Еще в ноябре 2016 года экс-председатель комитета Палаты общин по вопросам обороны Джулиан Льюис предупреждал, что королевские ВМС располагают "крайне малым" количеством доступных кораблей. Британское правительство призывали заняться наращиванием их числа, так как в противном случае есть риск столкнуться с большими угрозами.

Флоту не хватает моряков

Одна из важнейших проблем британских ВМС, о которой говорят особенно активно, — недобор военнослужащих. По данным The Daily Telegraph, из-за низких показателей рекрутирования королевский флот вынужден отказаться от HMS Westminster и HMS Argyll, чтобы перенаправить проходящих на них службу военных на фрегаты типа 26. Оба судна нуждаются в ремонте, а он может растянуться на несколько лет и закончиться уже после появления первых новых фрегатов, поэтому с экономической точки зрения командование посчитало разумным списать их уже в ближайшее время.

Корабль ВМФ Великобритании HMS Argyll © REUTERS/ Kim Kyung-Hoon

В итоге к концу года на вооружении британских ВМС останутся всего девять фрегатов.

Как обращает внимание издание, в период с марта 2022 года по март 2023 года ВМС Великобритании, численность которых составляет около 30 тыс. человек, показали себя хуже других видов ВС королевства с точки зрения набора военнослужащих. По сравнению с предыдущим отчетным периодом на флоте показатели рекрутирования упали на 22%. Тем временем в ВВС и армии набор сократился только на 17% и 15% соответственно. Темпы ухода солдат со службы опережают количество поступающих на нее новобранцев. По данным Лейбористской партии, за 2023 год армия сократилась более чем на 3 тыс. военнослужащих: 9 438 человек ушли, а присоединились только 6 308 человек.

The Daily Telegraph объясняет это явление, в частности, принятым в 2010 году решением о принудительном сокращении большого количества военнослужащих. Бывший британский премьер Дэвид Кэмерон тогда заявил, что к 2015 году численность флота сократится на 5 тыс. — до 30 тыс. человек.

В издании также обратили внимание, что в последнее время произошло не только численное сокращение штата, но и культурные изменения в нем. "Одним из печальных процессов было долгое и медленное разрушение веры в то, что моряки должны быть выносливыми и легко адаптируемыми боевыми кадрами", — отмечает автор публикации.

По его словам, раньше на каждом военном корабле была команда по подрыву взрывчатых веществ и команда водолазов. Морякам должны были выдавать оружие, они должны были уметь брать на абордаж и захватывать другие корабли или действовать в качестве сил безопасности на берегу. Но в итоге все это выполняли рядовые матросы, техники, повара по совместительству с их "основной работой".

"Сейчас моряки считаются слишком деликатными людьми, чтобы брать судно на абордаж, если ожидается какое-либо сопротивление", — говорится в публикации.

Женщинами и друзьями

В итоге кадровый голод в ВМФ стал слишком очевидным, поэтому британские власти пытаются прибегать к нестандартным решениям этой проблемы. Одно из таковых — схема "пригласи друга": морякам и королевским морским пехотинцам предлагают вознаграждение в размере £500 от Министерства обороны за каждого человека, которого им удастся побудить записаться на военную службу.

Более того, на фоне быстрого сокращения вооруженных сил высшее командование приказало более чем 400 солдатам со всей британской армии присоединиться к усилиям, направленным на привлечение большего количества людей в ВС.

Еще один вариант решения проблемы — более активное привлечение женщин в британскую армию, о котором сегодня задумывается министр обороны Великобритании Грант Шэппс.

"Неправильно, что в нашей армии до сих пор, например, только 11–12% женщин, когда вы составляете половину населения", — сказал он The Daily Telegraph.

В издании уточнили, что сегодня в регулярных силах Великобритании 11,3% женщин. При этом они составляют 13% королевского флота и 1,8% королевской морской пехоты, в которую женщинам разрешено вступать только с 2018 года. На их долю приходится почти 16% королевских ВВС и 10,3% армии.

"Оборона требует гораздо большего"

Довольно существенной проблемой для британского ВМФ и армии в целом остается и вопрос финансирования. Еще в ноябре 2022 года The Daily Telegraph писала, что, хотя правительство премьер-министра Великобритании Риши Сунака и не урежет оборонный бюджет страны, в реальном выражении он значительно сократится из-за инфляции.

Служащие Королевского военно-морского флота Великобритании © Chris Jackson/ Pool via AP

В марте прошлого года стало известно, что Казначейство (выполняет функции Минфина) предусмотрело для Минобороны увеличение расходов в течение ближайших двух лет всего на £5 млрд — это половина от того, что было запрошено. Значительное увеличение бюджета, который в 2021/22 финансовом году составил £48,6 млрд, понадобилось в связи с конфликтом на Украине и из-за падения курса фунта, а также существенного роста инфляции в Великобритании. Решение об увеличении расходов на оборону всего на £5 млрд источники Daily Mail в парламенте Великобритании назвали "фактическим сокращением финансирования".

Представитель Шотландской национальной партии (SNP) Дэйв Дуган заявил, что правительство создало "декоративные силы обороны".

Бывший глава армии лорд Даннатт выразил мнение, что £5 млрд — это "треть" необходимой суммы. "Я понимаю, что на финансы правительства оказывается большое давление. Но оборона требует гораздо большего, чтобы играть свою роль в обеспечении безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и в Европе", — сказал он.

"£5 млрд недостаточно, чтобы наши основные вооруженные силы были должным образом оснащены и подготовлены, не дай бог, к тому, чего мы все боимся, поскольку мир потенциально приближается к третьей мировой войне", — отметил консерватор Ричард Дракс.

Авианосцы вне операции

Активное обсуждение проблем в ВМФ Соединенного Королевства происходило на фоне операции "Страж процветания" (Prosperity Guardian), в которой участвует Великобритания. Ее цель — обеспечение безопасного судоходства в Красном море на фоне "безрассудных нападений хуситов из Йемена". О ее начале 18 декабря объявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Вспомогательное судно ВМФ Великобритании типа Fort Victoriа © Brian.Burnell/ CC BY-SA 3.0/ Wikimedia Commons

По прошествии месяца с того момента стало очевидно, что проблемы британского флота существенно сказываются на качестве проведения этой операции. Из-за нехватки моряков Великобритания не может задействовать в Prosperity Guardian свои новейшие авианосцы, пишет The Daily Telegraph. По данным издания, ВМС королевства не способны доукомплектовать экипаж Fort Victoriа, который сочетает функции танкера и грузового судна, а без него авианосцы не могут отправиться в дальнее плавание. На Fort Victoriа должны служить около 100 человек, но сейчас этот показатель существенно ниже, поэтому судно до сих пор находится в доке Ливерпуля, хотя уже завершило ремонт после похода британской авианосной группы в Индо-Тихоокеанский регион в 2021 году.

Источники издания в Минобороны сообщили, что в случае острой необходимости Fort Victoriа можно найти альтернативу, но для этого Великобритании понадобится помощь, так как один из возможных вариантов — включение в состав авианосной группы вспомогательного судна одного из союзников страны.

При этом адмирал Алан Уэст обратил внимание, что Fort Victoriа играет ключевую роль в обеспечении автономности авианосных групп. "Невероятно, что не было принято немедленных мер по отправке в регион авианосца, когда ситуация в Красном море начала накаляться", — сказал он. Если бы он находился там, у союзников было бы 24 самолета в 100 милях от побережья Йемена, "готовых в любой момент взлететь и нанести удар".

Лидия Мисник