Архитектурная палаты Литвы подготовила рекомендации по устройству убежищ

В настоящее время менее трети жителей страны смогли бы воспользоваться имеющимися убежищами, в которых можно укрыться в случае военной опасности или возникновения критической ситуации иного характера

ВИЛЬНЮС, 26 января. /ТАСС/. Универсальные рекомендации по устройству убежищ во всех типах построек подготовлены Архитектурной палатой Литвы. Советы специалистов представлены общественности.

"Рекомендации подготовлены для всех типов зданий - для индивидуальных, многоквартирных домов, административных зданий, зданий общественного назначения, костелов и церквей, подземных автомобильных стоянок", - сообщил председатель палаты Альгимантас Плючас на пресс-конференции, где рассказал о рекомендациях.

По его словам, в рамках реновации жилых и общественных зданий старой постройки убежищами все они будут оборудованы не раньше, чем через пять-семь лет. "Ждать нельзя. То, что можно сделать своими силами, надо делать уже сейчас", - отметил председатель.

Как указывается в рекомендациях, желательно, чтобы используемые в качестве убежищ помещения не были слишком большими, имели прочные - лучше всего кирпичные или бетонные - стены, были с защищенными окнами или вообще без них, с заранее предусмотренным доступом воздуха, с автономным источником обеспечения электроэнергией, запасами воды и продовольствия.

В настоящее время менее трети жителей Литвы смогли бы воспользоваться имеющимися убежищами, в которых можно укрыться в случае военной опасности или возникновения критической ситуации иного характера. Власти обязали застройщиков оборудовать убежища во всех новых зданиях.