Кипрский суд отказал в экстрадиции в США россиянина Артура Петрова

Его обвиняют в незаконном экспорте в РФ микроэлектроники

ЛАРНАКА, 26 января. /ТАСС/. Окружной суд Ларнаки принял решение отказать в экстрадиции в США россиянина Артура Петрова, который был арестован на Кипре в августе прошлого года по запросу американских правоохранительных органов. Об этом объявил судья Михалис Михаил, передает корреспондент ТАСС.

Представитель прокуратуры заявил, что подаст апелляцию в Верховный суд Кипра и попросил оставить Петрова под стражей. Судья удовлетворил данную просьбу, предупредив, что на подачу апелляции у прокуратуры есть 42 дня. Если сторона обвинения не уложится в установленный срок, то россиянин будет отпущен на свободу.

"Это, безусловно, позитивное развитие событий. С решением суда полностью согласен, будем бороться дальше", - сказал Петров корреспонденту ТАСС. Адвокаты россиянина также выразили удовлетворение вынесенным вердиктом. "В международном соглашении об экстрадиции есть определенные исключения, по которым экстрадиция невозможна. Также есть формальная процедура, в соответствии с которой запрос должен быть подан и рассмотрен в судебном порядке", - пояснил Петров. "И в ходе процесса судом были выявлены нарушения", - добавил он.

Дело Петрова

Петров, имеющий также гражданство ФРГ, был арестован на Кипре 26 августа по запросу Вашингтона в связи с обвинениями в незаконном экспорте в РФ произведенной в Соединенных Штатах микроэлектроники. По версии Минюста США, 34-летний россиянин, "предположительно, был членом сети", которая после начала СВО осуществила для российской компании "незаконный экспорт большого объема микроэлектронного оборудования". В министерстве утверждали, что эта деятельность велась в обход американских ограничений на поставки в Россию определенных видов высокотехнологичного оборудования. Петров с самого начала заявлял, что считает свое дело политически мотивированным.

Петров был включен в обнародованный в ноябре прошлого года санкционный список США. Соединенные Штаты ввели 2 ноября санкции в отношении более чем 200 физических и юридических лиц, главным образом в России. По утверждению Вашингтона, данные ограничительные меры направлены против российского оборонно-промышленного комплекса, энергетического сектора, горнорудной промышленности, а также нацелены на пресечение поддержки специальной военной операции на Украине и обхода ранее примененных Западом в отношении Москвы санкций.