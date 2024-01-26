Боррель заявил, что ситуация в Газе не может быть приемлемой ценой за борьбу против ХАМАС

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности также подчеркнул, что "гуманитарная помощь не может стать предметом политических переговоров"

БРЮССЕЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Нынешняя гуманитарная ситуация в Газе не может быть приемлемой ценой за борьбу против ХАМАС. Об этом заявил в своем блоге верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель.

"В ходе нашей встречи [с главами МИД Израиля и Палестины 22 января] я, а также все министры иностранных дел ЕС еще раз самым решительным образом подтвердили наше общее осуждение зверств, совершенных ХАМАС на юге Израиля 7 октября. Однако нынешняя ситуация в секторе Газа не может быть приемлемой ценой за борьбу против ХАМАС", - написал он.

Боррель подчеркнул, что "гуманитарная помощь не может стать предметом политических переговоров". "Мы призвали израильского министра сделать гораздо больше для обеспечения защиты гражданского населения, гуманитарного персонала и инфраструктуры, включая ООН, открыть новые точки доступа и ускорить контроль над грузовиками", - добавил он.

Кроме того, по его словам, "на Западном Берегу Иордана беспрецедентный уровень насилия со стороны поселенцев и расширение поселений угрожают и уничтожают палестинские общины и гуманитарные проекты, финансируемые ЕС". "Мы снова попросили израильского министра прекратить эту практику, нарушающую международное и гуманитарное право", - отметил он.

"Больше смертей среди гражданского населения, больше разрушений, больше трудностей для палестинцев в секторе Газа и на Западном Берегу не помогут победить ХАМАС и обеспечить большую безопасность Израилю. Напротив. Крайне важно прекратить боевые действия в секторе Газа, чтобы избежать новых жертв среди гражданского населения, предоставить достаточную гуманитарную помощь и освободить 136 заложников, все еще удерживаемых ХАМАС", - добавил Боррель.