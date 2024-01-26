Reuters: глава МАГАТЭ начнет поездку в Киев и на ЗАЭС через неделю

Рафаэль Гросси ранее сообщил, что в ходе визита на Запорожскую АЭС проведет встречу с управляющими станцией представителями Росатома

ВЕНА, 26 января. /ТАСС/. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси направится в Киев и на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) через неделю. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам представителя МАГАТЭ, "на неделе, которая начнется 5 февраля, Гросси посетит" Киев и Запорожскую АЭС.

Глава МАГАТЭ 25 января сообщил, что в ходе визита на Запорожскую АЭС проведет встречу с представителями Росатома, управляющими станцией. По его словам, он будет руководить 16-й ротацией персонала, поэтому отправится на ЗАЭС с командой экспертов.