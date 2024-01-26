Эстонская оппозиция предложила начать консультации по вынесению вотума недоверия премьеру

По словам председателя Консервативной народной партии Эстонии Мартина Хельме, Кая Каллас "и ее партия не могут или не хотят" снизить социальную напряженность в стране

ВИЛЬНЮС, 26 января. /ТАСС/. Председатель оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии Мартин Хельме направил письмо лидерам фракций всех парламентских партий, кроме правящей Партии реформ, в котором предложил начать консультации по вынесению вотума недоверия премьер-министру Кае Каллас из-за продолжающихся по всей стране протестов школьных учителей.

"Предлагаю начать консультации между всеми фракциями Рийгикогу [однопалатного парламента], поддерживающими учителей, чтобы выразить недоверие премьер-министру в связи с ее неспособностью и нежеланием найти решение самого серьезного за последние десятилетия социально-трудового спора и кризиса образования", - отметил он. Сейчас сложилась ситуация, когда и "общество в целом, и подавляющее большинство парламентских партий явно выступают за улучшение условий труда учителей, а премьер-министр и ее партия не могут или не хотят разрешить ситуацию", чтобы снизить уровень социальной напряженности, добавил политик.

Это уже второй случай, когда оппозиция пытается инициировать вотум недоверия Каллас после ее переизбрания 18 ноября 2023 года на пост председателя правящей Партии реформ. В ноябре оппозиционная Центристская партия запустила кампанию "Кая, уходи!", в которой призвала всех жителей Эстонии, которые не поддерживают "недальновидную, лживую и наносящую вред экономике" политику премьера, присоединиться к инициативе. Фоном послужил в том числе скандал, связанный с компаниями мужа Каллас Арво Халлика Stark Logistics и Stark Warehousing, которые продолжали предоставлять транспортные и складские услуги в России после начала ее спецоперации на Украине, при этом сама эстонский премьер считается одним из самых ярых сторонников Киева среди лидеров стран Евросоюза.

Забастовка школьных учителей в Эстонии

Общегосударственная забастовка учителей началась 22 января в Эстонии. 24 янваля в Тарту, втором по численности населения городе республики, к учителям присоединились работники детских садов и профессиональных училищ.

10 ноября 2023 года учителя и работники дошкольных воспитательных учреждений Эстонии провели предупредительную забастовку с требованием повышения зарплаты. Премьер-министр Кая Каллас отмечала, что ни предупредительная, ни возможная общегосударственная забастовка педагогов не изменят позицию правительства, поскольку "средств на повышение зарплат нет".

Минимальный месячный оклад учителей общеобразовательных школ и гимназий в стране составляет €1 749. В ходе последнего раунда переговоров в декабре власти предложили учителям поднять минимальную зарплату на 3,1%, до €1 803, вместо 1,77%, изначально предложенных правительством. Учителя, которые настаивали на повышении минимальной зарплаты на 11%, отвергли это предложение.