В ВОЗ заявили о более 300 атак на систему здравоохранения в Газе с 7 октября

Официальный представитель организации Кристиан Линдмайер отметил, что они привели к гибели 615 человек и ранению 778

ЖЕНЕВА, 26 января. /ТАСС/. Более 300 атак на инфраструктуру здравоохранения было совершено в секторе Газа с 7 октября. Во время этих нападений 615 человек погибли, 718 получили ранения, сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер.

"В секторе Газа [с 7 октября] зарегистрировано 318 атак, которые привели к гибели 615 человек и ранению 778", - отметил он на брифинге в Женеве. По словам Линдмайера, от нападений пострадали 95 объектов здравоохранения, 85 машин скорой помощи получили повреждения.

На Западном берегу реки Иордан, по данным ВОЗ, система здравоохранения с 7 октября подвергалась атакам 358 раз, погибли 7 человек, 59 получили ранения.

Как подчеркнул Линдмайер, в настоящий момент лишь 14 из 36 медицинских учреждений в секторе Газа работают - семь на севере и столько же на юге анклава. Все они функционируют частично. На юге Газы больницы заполнены на 340%, а отделения интенсивной терапии - на 242%.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.