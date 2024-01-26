В Турции ждут скорейшего решения США по продаже Анкаре F-16

Как заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывали увязать такие поставки с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО

СТАМБУЛ, 26 января. /ТАСС/. Власти Турции ждут скорейшего решения США по продаже Анкаре истребителей F-16. Об этом сообщил журналистам в Стамбуле турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"[Президент США Джо] Байден днем ранее уведомил Конгресс относительно F-16. Наш министр иностранных дел [Хакан Фидан] внимательно следит за процессом, [госсекретарь Энтони] Блинкен со своей стороны тоже отслеживает его. Надеемся на результат, который позволит начать процесс отправки в Турцию новых F-16, а также ремонта и обслуживания [состоящих на вооружении турецких ВС]", - сказал турецкий президент.

В четверг Эрдоган своим указом утвердил принятый 23 января парламентом ратификационный протокол о вступлении Швеции в НАТО. В тот же день он был опубликован в правительственном вестнике Resmi gazete и вступил в силу.

Турция несколько лет назад запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Как заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывают увязать такие поставки с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО.