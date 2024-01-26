Дания выделяет $8,75 млн на борьбу с коррупцией на Украине

Средства выделят в рамках третьего этапа антикоррупционной программы ЕС на Украине, которую королевство возглавляет с 2016 года

СТОКГОЛЬМ, 26 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен во время визита в Украину на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой объявил о выделении 60 млн крон ($8,75 млн) в рамках третьего этапа антикоррупционной программы ЕС (EUACI) на Украине, которую королевство возглавляет с 2016 года. Об этом сообщает МИД королевства.

Министр утверждает, что еще до весны 2022 года "Украина добилась значительного прогресса в борьбе с коррупцией", и даже сейчас "ей удалось продолжить позитивное развитие". "Но есть еще области, которые можно улучшить, и для мечты Украины о ЕС крайне важно, чтобы мы помогли ей достичь своих целей", - прокомментировал он.

ЕС также выделяет на новую фазу программы более 70 млн крон ($10,21 млн). Как поясняется в сообщении, она "направлена на содействие открытости и честности в восстановлении Николаева посредством тесного сотрудничества с мэром и его командой". В рамках программы "планируется разработать лучшие практики реконструкции Николаева, которые можно будет использовать в других городах Украины".

Лёкке Расмуссен и Кулеба встретились в Николаеве, "за восстановление которого на Данию возложена особая ответственность". Здесь они встретились, чтобы официально открыть новое диппредставительство королевства в этом городе. Теперь у Дании есть посольство в Киеве и его отделение в Николаеве. Глава МИД королевства также встретился со студентами Николаевского судостроительного университета, а также с губернатором города, мэром и председателем областного совета.